EBRU APALAK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), bugün Ankara’da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Merkezi’nin önünde açık bir toplantı düzenledi. Eğitim emekçilerinin “10 No’lu Büro, Bankacılık ve Güzel Sanatlar” iş koluna dâhil edilmesini eleştirdi.

Sendika, yaklaşık 400 bin özel sektör öğretmeninin “torba iş kolu” olarak nitelendirdikleri bu sınıflandırma yüzünden toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkını fiilen engellediğini vurguladı.“Eğitim ve Güzel Sanatlar” adında yeni ve bağımsız bir iş kolu kurulması gerektiğini savundu. Üyeler toplantıda “Öğretmenlik torbaya hapsedilemez.”, “Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz.” sloganlarını attı.

Öğretmen Sendikası adına açıklamayı İstanbul İl Sözcüsü Burcu Çıra yaptı. Çıra, aynı iş koluna eğitimciler dışında ayakkabı boyacısından tuvalet temizleyicisine kadar birçok meslek grubunun dâhil edildiğini belirterek, bu durumun örgütlenmeyi fiilen imkânsız hâle getirdiğini ifade etti. “Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolu”nun kurulması hâlinde 12 bin üyeye sahip Sendika’nın yasal barajı üç katı oranında aşabileceğini hatırlattı.

Çıra, TÜRK-İŞ’e “10 No’lu iş kolunu yeniden düzenleyecek çalışmalara destek olun, eğitim emekçilerinin sendikal haklarını tanıyın, çözüm için Öğretmen Sendikası ile görüşün.” çağrısı yaptı. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 83. maddesinin uygulanmasını talep ederek, sendikal hakların önündeki yapısal engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

DİĞER ÜÇ SENDİKANIN 300 BİN ÜYESİ VAR

Özel sektörde çalışan eğitimcilerin TİS hakkına sahip olabilmesi için örgütlülük oranının yüzde 12’ye ulaşması gerekiyor. 10 No’lu iş kolunda TİS yapma hakkını elde etmiş üç sendikanın örgütlenme oranları ise şöyle:

• Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ): 126 bin üye (yüzde 2,83)

• Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (TÜRK KOOP-İŞ): 124 bin üye (yüzde 2,28)

• Öz Büro İşçileri Sendikası: 50 bin üye (yüzde 1,14)

“TÜRK-İŞ İÇİN KARAR ZAMANI”

Çıra’nın ardından Sendika’nın Genel Başkanı Eren Edebali söz aldı. Edebali, TÜRK-İŞ’inönünde eylem ya da protesto yapmadıklarını, açık bir toplantı yaptıklarını, toplantıya konfederasyonu da davet ettiklerini belirtti. Sendika, toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ’itemsilen alana boş bir sandalye koydu.

“Bu iş kolu artık meşru ya da makul gösterilemez.” diyen Edebali, özel sektör öğretmenlerinin TİS hakkını engelleyen 10 No’lu iş kolunun yapısal sorunlarına dikkat çekti.Mevcut iş kolu sisteminin yüz binlerce eğitim emekçisini “kölelik koşullarına mahkûm ettiğini” vurguladı. Öğretmenler, akademisyenler ve kültür-sanat emekçilerinin bu kolda tutulmasına tepki gösterdi:

“Kabul edilemeyecek ve açıklanamayacak bu durumu öğretmenlerin TİS hakkı noktasında ciddi bir yanlış tutum alış ve engel olarak görüyoruz.”

“Çözüm basit. Eğitim ve kültür-sanat iş kolu kurulmalı. Bu önerimiz, mevcut yetkili sendikaları da olumsuz etkilemeyecek.” diyerek, TEZ-KOOP-İŞ, TÜRK KOOP-İŞ ve TÜRK-İŞ’e çağrı yaptı. İki yıldır bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerde muhatap olarak TÜRK-İŞ’in gösterildiğini belirtti:

“TİS hakkına ulaşmak için grevler, ders durdurmalar ve işten atılmalara rağmen mücadele ediyoruz. Artık TÜRK-İŞ için karar zamanı.”

“BÖYLE BİR İŞ KOLU AKLA MANTIĞA SIĞMAZ”

Öğretmen Sendikası’nın Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy ise 10 No’lu iş kolundakimeslek gruplarının çarşaf listesini gösterdi. Listeden birkaç örneği okuyan Aksoy, söz konusu iş kolunda kayıtlı 4,5 milyon işçilerin aileleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde kişiye denk geldiğini kaydetti. İşçilerin tek bir iş kolunun örgütlenme alanına sıkıştığını belirtti:

“10 No’lu iş kolu sendikal örgütlenmenin önünde bir engeldir. Böyle bir iş kolu dünyanın hiçbir yerinde görülemez. Böyle bir iş kolu akla mantığa sığmaz. Bu iş kolu bir an önce düzenlenmeli, akla mantığa uygun hâle getirilmelidir.”

Aksoy, “Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil ham maddelerinin ve yarı mamul mallarının satışı” olarak tanımlanan iş kolunda öğretmenler, avukatlar ve büro çalışanlarının yer aldığına dikkat çekti.