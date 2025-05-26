Niğde'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram tıraşı yaptırıldı.

Bu kapsamda kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları, 100 çocuğu tıraş etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bayram öncesinde mutlu etmek, en güzel görevlerimizden biri. Her bir çocuğumuzun bayrama tebessümle girmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.