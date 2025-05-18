Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın da katılacağı şenlik, yarın Kent Ormanı arkasındaki atletizm pistinde 12.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Şenlikte ücretsiz uçurtma da dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs'ın, gençliğe verilen en büyük armağan olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günü halkla birlikte kutlamak, özellikle gençleri ve çocukları bu coşkuya ortak etmek istediklerini kaydeden Özdemir, "Uçurtma şenliği, sadece eğlenceli bir etkinlik değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel bir buluşma olacak." ifadesini kullandı.