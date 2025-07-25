Kaza, akşam saatlerinde Adana- Niğde karayolu üzerinde bulunan Sazlıca Kasabası yakınlarındaki kavşakta yaşandı. E.A. yönetimindeki tescilsiz motosiklet, kavşaktan geçiş yaptığı sırada B.Y. (26) kontrolündeki 01 TM 533 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. E.A., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü B.Y. ise gözaltına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- ADANA-