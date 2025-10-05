Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Gülaçar, yaptığı açıklamada yangın sonrası rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bölgede toprak işleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Hazırlanan alanlara toplam 2 milyon fidan diktiklerini dile getiren Gülaçar, 'Dikimi yapılan fidan türleri arasında karaçam, kızılçam, ardıç, servi, yalancı akasya, ıhlamur ve benzeri türler yer alıyor. Dikim çalışmalarını takiben sahada bakım faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdük. Kuruyan veya tutmayan fidanların yerine yeniden dikim yapıldı. 2025 yılı itibarıyla saha genelinde başarı oranı yüzde 90 civarındadır. Yürütülen bu çalışmalarla yanan alanların yeniden ormanlaştırılması ve ekosistemin eski haline kazandırılması hedeflenmektedir.' ifadelerini kullandı.

Gülaçar, yangın sonrası gerçekleştirilen hızlı, planlı ve etkin çalışmalar sayesinde zarar gören alanlarda önemli ölçüde iyileşme sağlandığını belirterek, çalışmalar için Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Nallıhan halkına teşekkür etti.