Muğla’nın Selimiye Mahallesi’nde, beton mikserinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, yaralılardan 8’inin durumu ağır.

Kaza, Mehmet A. idaresindeki 06 CFT 955 plakalı beton mikserinin, Hasan Ç. yönetimindeki 48 TM 5649 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarpmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan 82 yaşındaki Bayram Alkaya, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 12 yaralıdan 8’inin sağlık durumunun ciddi olduğu, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.