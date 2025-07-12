İstanbul- Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketler yaparak trafiği ve kendi canını hiçe saydı. Sürücünün motosikletin üstüne çıktığı ve tek teker üzerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı. Ardından ön tekerleğini kaldırarak metrelerce ilerledi. Motosiklet sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.