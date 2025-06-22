Konu ile alakalı Türkiye Yüzme Federasyonu Resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19-21 Haziran 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Setubal şehrinde düzenlenen toplam 23 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Milli Takımımız 1 Altın ve 1 Gümüş olmak üzere toplamda 2 madalya elde ederek, Genel toplamda *Avrupa Gençler 5.si* Olmuşlardır. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi tebrik ederiz."

19-21 Haziran 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Setubal şehrinde düzenlenen toplam 23 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Milli Takımımız 1 Altın ve 1 Gümüş olmak üzere toplamda 2 madalya elde ederek, Genel toplamda *Avrupa Gençler… pic.twitter.com/jpojjF7IL7 Filenin Sultanları’ndan Tarihi Mücadele İçeriği Görüntüle June 21, 2025