Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’da yaptığı “AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak birlikte yürüyeceğiz” açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tabanında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada birçok MHP’li vatandaş, partilerinin bu birlikteliğe dahil olmasına karşı çıkarak üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Erdoğan’ın “ayrışma değil, birlik zamanı” mesajı parti liderleri düzeyinde olumlu karşılık bulsa da, MHP’nin yıllardır sürdürdüğü siyasi çizgiden uzaklaşıldığını düşünen birçok seçmen ses yükseltti. Bazı vatandaşlar, “DEM Parti ile aynı fotoğraf karesine girmeyi bile kabullenemeyiz” diyerek sosyal medya hesaplarından istifa dilekçelerini paylaştı.

Parti içinden sessizlik, tabandan fırtına!

MHP Genel Merkezi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Kızılcahamam'daki çıkıştan sonra özellikle İç Anadolu ve Karadeniz illerinden gelen tepkilerin yoğunlaştığı bildiriliyor.

Demirtaş iddiaları daha da alevlendirdi!

Sosyal medyada dolaşan ancak doğrulanamayan bir başka iddia da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı ve teşekkür ettiği yönünde. Bu iddia, Bahçeli’nin bugüne kadarki duruşuyla çeliştiği gerekçesiyle tepkileri daha da artırdı. Ayrıca ortaya atılan bu iddia Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkacağına dair söylentileri de ortaya çıkardı.