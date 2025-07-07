Keçiören Belediye Başkanı, Dr. Mesut Özarslan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu’nu ve ikinci olan ASKİ Sporlu Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum. Ata sporumuzu yaşatan tüm pehlivanlarımıza ve organizasyonda emeği geçenlerden seyircilere kadar tüm güreş sevdalılarına yürekten teşekkür ediyorum."

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu’nu ve ikinci olan ASKİ Sporlu Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum.



Ata sporumuzu yaşatan tüm pehlivanlarımıza ve organizasyonda emeği geçenlerden seyircilere kadar tüm güreş sevdalılarına yürekten… pic.twitter.com/xr4ieFBftR — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) July 6, 2025