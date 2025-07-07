Keçiören Belediye Başkanı, Dr. Mesut Özarslan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu’nu ve ikinci olan ASKİ Sporlu Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum. Ata sporumuzu yaşatan tüm pehlivanlarımıza ve organizasyonda emeği geçenlerden seyircilere kadar tüm güreş sevdalılarına yürekten teşekkür ediyorum."

MANSUR YAVAŞ’IN PEHLİVANI FİNALDE KAYBETTİ
MANSUR YAVAŞ’IN PEHLİVANI FİNALDE KAYBETTİ
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi