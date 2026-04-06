Bazı kayıplar vardır; sadece bir insanı değil, bir gerçeği de eksiltir.

Bir gazeteci hayatını kaybettiğinde, geride yalnızca yarım kalan bir haber değil, tamamlanamayan bir hakikat kalır. Çünkü gazetecilik, görüneni yazmaktan çok, görünmeyeni ortaya çıkarma çabasıdır. Bu çaba kesintiye uğradığında, toplumun gerçeğe ulaşma yolu da daralır.

Basın özgürlüğü, bir ülkenin sadece hukuk metinlerinde yer alan bir kavram değildir; günlük hayatın içinde, insanların doğru bilgiye ulaşabilme hakkıdır. Bu hak zedelendiğinde, sessizlik büyür. Sessizlik büyüdükçe, gerçek ile algı arasındaki mesafe açılır.

Her kaybedilen gazetecinin ardından, cevaplanmamış sorular kalır. Belki bir araştırmanın en kritik noktası, belki kamuoyunun bilmesi gereken bir detay… Bu soruların eksik kalması, sadece bir mesleğin değil, toplumsal hafızanın da zayıflamasına neden olur.

Kadın gazeteciler için bu tablo daha da karmaşıktır. Mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklar, çoğu zaman sadece haber üretmekle sınırlı değildir. Buna rağmen, sahada, ekranda, satırlarda var olmaya devam ederler. Bu varlık, yalnızca mesleki değil, aynı zamanda toplumsal bir direncin göstergesidir.

Savaş bölgelerinde görev yapan muhabirler ise insanlığın en zor anlarına tanıklık eder. Amaçları, yaşananları olduğu gibi aktarmak, görünmeyeni görünür kılmaktır. Bu tanıklık, çoğu zaman büyük riskler içerir. Çünkü çatışma ortamlarında bilgi de en az insanlar kadar kırılgandır.

Gazetecilik, özünde bir kamu hizmetidir. Toplumun bilme hakkını koruma sorumluluğu taşır. Bu sorumluluk yerine getirilemediğinde, yalnızca bir meslek zarar görmez; toplumun karar alma süreçleri de sağlıksız hale gelir.

Bu yüzden gazetecilerin güvenliği, yalnızca bireysel bir mesele değil; kamusal bir gerekliliktir. Onların çalışabildiği, sorabildiği, araştırabildiği bir ortam; aslında herkesin daha doğru, daha sağlıklı bilgiye ulaşabildiği bir ortam demektir.

Gerçek, bazen zor, bazen rahatsız edici olabilir. Ama ona ulaşma çabasının kesintiye uğramaması, bir toplumun geleceği için hayati önemdedir.

Çünkü mesele sadece yazılanlar değil…

Yazılamayanlardır.

SONSÖZ

Gerçek, hiçbir zaman tamamen susturulamaz… ama çoğu zaman yalnız bırakılır.

Bir gazetecinin eksildiği yerde, sadece bir kalem susmaz; bir toplumun kendine sorma cesareti azalır. Sorular azaldıkça, cevaplar değil… karanlık çoğalır. Ve insan, en çok gerçeği bilmediğinde değil, bilme ihtimalinden vazgeçtiğinde kaybeder.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, eksik olanın sadece yazılamayan haberler olmadığını anlıyoruz. Eksik olan; yarım kalan cümleler, sorulamayan sorular ve en çok da alışılan sessizliktir.

Çünkü en tehlikeli şey, gerçeğin yok edilmesi değil…

Yokluğuna alışılmasıdır.

Birileri gerçeği yazdığı için susturulduğunda, geriye kalanlar o gerçeği aramaya devam edecek mi…

Yoksa sessizlik, herkes için daha kolay bir yol mu olacak?

Cevap, artık yazılarda değil…

Vicdanlarda saklı.

Gerçeğin izinde yürürken aramızdan ayrılan tüm gazetecileri saygı ve rahmetle anıyoruz.