Memleket Partisi, kuruluşundan yaklaşık dört yıl sonra kapanma kararı aldı. Memleket Partisi 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayla kapatılacak. Partinin yetkili kurulları tarafından alınan bu kararda, son seçimlerde alınan düşük oy oranlarının ve teşkilatlarda yaşanan çözülmenin etkili olduğu öğrenildi.

Kurucusu ve Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) döndüğü bu süreçte, partinin işlevini ve geleceğini sorgulayan üyeler, genel merkezde yapılan değerlendirme toplantılarında oybirliğiyle fesih kararını benimsedi.

Böylece 14 Mayıs 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan ve son anda yarıştan çekilerek gündem yaratan Memleket Partisi, Türkiye siyaset sahnesine kısa ömürlü bir deneyim olarak geçmiş olacak.