İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, sosyal medya üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti hakkında övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA