Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce yaşanan orman yangınlarında zarar gören bölgeler, yürütülen doğal-suni gençleştirme, tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmaları sayesinde yeniden yeşile bürünmeye başladı.

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter, 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar orman kül oldu. Soruşturma kapsamında, yangını çıkardığı ileri sürülen Sacit Ayhan tutuklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki sahalar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi. 930 hektarlık bölümde doğal, 2 bin 630 hektarlık bölümde ise arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemiyle suni gençleştirme uygulandı. Ayrıca 600 hektarlık alanda fidan dikimi yapıldı. Kayalık ve eğimli arazi yapısına sahip 232 hektarlık bölgede tohum takviyesi gerçekleştirildi. Bölgede dikilen fidanların boyu yer yer 60 santimetreyi aşarak, yeşilin geri dönüşünün sevindirici sinyallerini veriyor.