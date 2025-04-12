Kaza, saat 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç, 27 V 3843 plakalı otomobil, 47 H 0229 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ve 04 P 4647 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç motor bölümünden alev aldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 sürücüyü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.