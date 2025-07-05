Mardin’in Midyat ilçesinde dün gece, düğün konvoyundaki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Olay, Midyat ilçesinin Bağlar Mahallesi’nde, düğün konvoyu sırasında meydana geldi. Gece saatlerinde, konvoydaki bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 28 yaşındaki S.Y., 43 yaşındaki H.A., 55 yaşındaki T.A., 16 yaşındaki H.K. ve 50 yaşındaki E.A. yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve diğer detaylar araştırılıyor.

Düğün Konvoyunda Korkutan Kaza



Kazanın düğün konvoyu sırasında meydana gelmesi, olayın daha da dramatikleşmesine yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ciddi şekilde hasar görürken, çevredeki vatandaşlar da büyük bir panik yaşadı. Ancak, hızla müdahale edilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Midyat’ta Trafik Kazaları Sıklaşmaya Devam Ediyor



Midyat ilçesinde son dönemlerde trafik kazalarının sayısında artış gözlemleniyor. Yerel yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle düğün ve etkinlik konvoylarında daha dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.



Midyat’taki düğün konvoyunda yaşanan kaza, vatandaşları endişelendirdi. Şu anda yaralıların sağlık durumunun iyi olması sevindirici olsa da, kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yerel halk, trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)