Ümit Özdağ, 148 gün süren tutukluluğun ardından bugün görülen mahkeme duruşmasında tahliye edildi. Mansur Yavaş, duruşmaya destek amacıyla katıldı ve tahliye sonrası yaptığı paylaşımda, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini vurguladı.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ.”

148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür.

Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk.



Hukuk; kişiye,… pic.twitter.com/R8ORaXXHPj — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 17, 2025