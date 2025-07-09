Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş gazetecilerin 'Ankara'ya operasyon olacak mı?. Görevi bırakacak mısınız”' sorusuna yanıt verdi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarına tutuklama kararlarına tepki gösteren Yavaş, "İş yargılamadan çıktı, bir operasyona döndü. Biz de diyoruz ki, 'Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir tane yolsuzluk soruşturması ile muhatap olmadım.' Şu anda benimle ilgili bir tek soruşturma yok. Bazılarının iddiaları ilgili birkaç tane müfettişin yaptığı inceleme var, o kadar. Onun adı da inceleme. Yani savcılıkta, yargılamada hiçbir çekindiğimiz yargılanmamız, soruşturmamız yok" ifadelerini kullandı.

“İFTİRAYA UĞRAYABİLİZ”

"Ankara'ya da operasyon olacak mı?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Nedir yani önüne gelen soruyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki, 'Bir iftira ile karşı karşıya kalabiliriz.' Böyle yöneticilik olmaz. Biz siyasi şekilde karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz.

Ayrıca görevi seçimle olur. Başka bir anlama çekilmesin” dedi " şeklinde konuştu.

“KARALAR NASIL TUTUKLANIR ANLAMADIM”

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var, ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir.”