32 yaşındaki Belçikalı stoper, geçen sezonun devre arasında Avustralya temsilcisi Macarthur FC'den transfer edilmişti. Manisa FK formasıyla çıktığı 16 lig maçında toplam 1365 dakika süre alan Arslanagic, performansıyla savunmanın önemli isimlerinden biri olmuştu.

Daha önce Göztepe forması da giyen deneyimli savunmacı, Türkiye’deki kariyerine kısa bir ara verirken, yeni durağının neresi olacağı şimdiden merak konusu.

Manisa FK, ayrılığın ardından savunma hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Kulüp, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.