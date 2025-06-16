Manisa Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine yapılan seçimlerde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı. Seçimde kullanılan 87 oyun 85'ini alan CHP'nin adayı Besim Dutlulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Besim Dutlulu’ya CHP’li üyelerin yanında AKP, MHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri de oy verdi.
AKP ADAY ÇIKARMADI
16 Haziran'da yapılacağı açıklanan başkanlık seçimleri öncesinde AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partisinin aday çıkarmayacağını duyurmuştu.
Muhabir: Haber Merkezi