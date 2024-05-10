Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden H.V. yönetimindeki 44 ACY 482 plakalı kamyonet, H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil ve E.Y. idaresindeki 44 AZ 606 plakalı kamyon kazaya karıştı. Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra tek yönlü kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.