Çiğdemim Derneği, Kim İstemez Mahallesinde Böyle Birliği!

Değişik

başka türlü bir şey benim istediğim:

ne ağaca benzer, ne de buluta.

burası gibi değil gideceğim memleket

denizi ayrı deniz,

havası ayrı hava..



bir başka yolculuk dalından düşmek yere

yaşadığından uzun



bir tatlı yolculuk dalından inmek yere

ağacın yüksekliğince

dalın yüksekliğince rüzgarda

ve bir yeni ömür

vardığın çimen yeşilliğince



nerde gördüklerim?

nerde o beklediğim

rengi başka

tadı başka..

Can Yücel

Bu şiir, bazı mısraları eksik de olsa, ozanın adını taşıyan parkta, Can Yücel Parkı’nda (Fotoğraf 1). Ozanın büstünün kaidesinde (Fotoğraf 2). Büstü yapan, bir başka ozanın, Ahmed Arif’in oğlu heykeltıraş Filinta Önal…

Mahalle, bir zamanlar ‘değişik’miş, tepelerinde çiğdemlerle, bambaşka bir yermiş.

Bugün tepeler apartmanlarla kaplı, çiçekten kalan sadece adı…

Adı mahallede, bazı mekânlarla bir de mahallenin derneğinde yaşıyor.

Fotoğraflar için açıklamalar numaralarıyla birlikte yazının içinde

Çiğdemim Derneği

Mahallenin derneği, Can Yücel Parkı’nın hemen karşısında. Adı, Çiğdemim Derneği (Fotoğraf 3), detaylı bilgi için bağlantısını vereyim.

https://www.cigdemim.org.tr/

Geziler düzenliyorlar, mahalleliyle geziyorlar. Yazar, akademisyen, yönetmen mi var adını duydukları, kitabını, belgeselini veya yaptıklarını beğendikleri, davet ediyorlar, mahalle sakinleriyle dinliyorlar…

Küçücük bir dernek merkezleri var bir de daha büyüğünden bahçeleri…

Geçtiğimiz yıllarda, dernekte bir konferans vermiştim, ‘çiğdem mutlaka sizin bahçenizde olmalı!’ demiştim. 4x4’leri yazdığım yazının ardından Dernek Başkanı Fatih Fethi Aksoy,

“Selamlar Necati hocam. Mecit hocam yardımcı olursa biz hazırız. Yerimiz müsait. Hemen yapabiliriz.” diye yazdı.

“Hatta bizim önceki yıl diktiğimiz bir alan var, şimdi 3-4 kök çiğdem var orada.” diye ekledi.

Durur muyuz, Mecit Hoca ile hemen atladık, gittik! Başkan Aksoy ile birlikte Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Gönül Öner ve Özlem Ergon Cerit’i de gördük.

Konferansa gittiğim zaman akşamdı, parkın yanındaki salondaydı. Parkı da derneğin bahçesini de görmemiştim. Bu kez gördüm, bayıldım.

Bahçe dedim sahi, düzelteyim, bostan diyorlar, Çiğdemim Mahalle Bostanı. Park karşısı, okul yanı, apartmanlar arası bir yerde bostan yapmışlar. Açılışı on yıldan geriye gidiyor. Reyhan, maydanoz, nane gibi türlü yeşillikler için alanlar hazırlıyorlar.

Gübreyi kendileri hazırlıyor. Dernek girişinde bir ‘kompost kutusu’ (Fotoğraf 4) var. Mahallenin getirdiği organik atıkları topluyorlar. Bostanın bir kenarı, atıkları 5 aşamadan geçirip gübre elde etmeye ayrılmış. Aşamalar için kullanılacak karışım, yine bir dernek üyesinin büyükçe bir tencere türü bir malzemeden imal ettiği, elektrikli karışım makinasında (Fotoğraf 5) hazırlanıyor.

Çiğdemim Mahalle Bostanı’nın ileriki haftalarda renkli ve zevkli bir bostan olacağından, seyrine doyum olmayacağından eminim.

İki birbirinden kısa videoyla gübresini kendilerinin hazırladığı, bahara hazırlanan bostana gitmek isterseniz…

https://youtube.com/shorts/NP0kPP5qml4?si=35C5-MbeTkUKzUAb

https://youtu.be/D3q-18_EJzM?si=ACoxRaUWKONctYS3

Okullar da bostana geziler düzenliyor, yapılanları yerinde görüyormuş ki bu ayrıca değerli.

Bahçede açan çiğdemler ve Dernek Başkanı Fatih Fethi Aksoy, çiğdem heykeliyle

Ankara çiğdemi

Çiğdemin bir heykelini dikmişler. Çiçek zaten derneğin de sembolü. Yetiştiriyorlardı, ayrıca yerler hazırlayacaklar. Yani, Ankara Üniversitesi’nde başlayan, ikincisi Çankaya Üniversitesi’nde olan 4x4’lere Çiğdemim Mahallesi’nde yenileri eklenecek.

Çiğdem için buralar ata toprağı. Hemen uyum sağlayacağı kesin. Dernek bostanı, Ankara çiğdemi için gen merkezi gibi bir yere dönüşürse hiç şaşırmayacağım. Hatta bir de buralarda görülen Ankara sığırkuyruğunu konuştuk. Bulunursa, bostan onun da yaşayıp çoğalacağı bir yer olacak. Çeyrek asrı aşan dernek, endemiklere sahip çıkma adına önemli adımlar atmış olacak.

Soldan sağa, Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Gönül Öner ve Özlem Ergon Cerit, aralarında Prof.Dr. Mecit Vural, Çiğdemim Derneği Başkanı Fatih Fethi Aksoy ve kareyi çeken ben, günün hatırasındayız