Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili önemli bir talepte bulunduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu, Polat'ın sağlık durumunu daha ayrıntılı şekilde değerlendirebilmek için bazı eksik tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istedi. Bu taleple birlikte, söz konusu tetkiklerin sonuçlarının ardından nihai kararın verileceği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği müzekkere ile Mahir Polat'ın hastaneye sevk edilmesini talep etti. Söz konusu müzekkerede, Polat'ın dosyasındaki eksik tahlil ve tetkiklerin tamamlanması gerektiği vurgulandı. Adli Tıp Kurumu'nun bu işlem sonrasında elde edilecek sağlık raporlarına göre, Polat'ın durumu hakkında bir değerlendirme yapacağı ve kararını vereceği bildirildi.

Mahir Polat'ın hastaneye sevk edilerek, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılacağı, bu işlemlerin ardından ise Polat'ın tutukluluğuna ilişkin kesin kararın belirleneceği öğrenildi. Bu süreç, soruşturmanın ilerleyişi açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.