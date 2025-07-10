ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde yapım çalışmaları devam eden tünel inşaatının bir bölümünde çöktük meydana geldi. Los Angeles itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 31 işçinin tünelin girişinden yaklaşık 9,6 kilometre uzakta mahsur kaldığını aktarıldı.

Belediye Başkanı Bass: "İşçiler kurtarıldı"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çökmenin ardından yaklaşık bir saat içinde mahsur kalan tüm işçilerin kurtarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: İşçi Haber