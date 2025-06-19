The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi'ne (WPK) yakınlığıyla bilinen ulusal gazete Rodong Sinmun, Pyongyang ile Moskova arasında Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yıl dönümüne özel bir makale yayımladı.

“Yeni Bir Sayfa Açıldı”

Yayımlanan makalede, söz konusu anlaşmanın Kuzey Kore ile Rusya arasındaki dostane ilişkiler için “yeni bir sayfa” açtığı vurgulandı. İki ülke arasındaki ittifak bağlarının “mutlak sağlamlık” taşıdığı ifade edilirken, askeri, ekonomik, diplomatik, kültürel ve sağlık alanlarındaki işbirliğinin giderek arttığına dikkat çekildi.

Kuzey Kore Askerleri Ukrayna'da

Makale, stratejik ortaklık anlaşmasının somut örneği olarak, Kuzey Kore birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’na aktif olarak katılmasını gösterdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) verilerine göre, 15 binden fazla Kuzey Koreli askerin Rusya’ya gönderildiği, bunlardan yaklaşık 600'ünün yaşamını yitirdiği, 4 bin civarının ise yaralandığı bildirildi.

Moskova-Pyongyang Anlaşması Askeri Yardımı da Kapsıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang ile Moskova arasında Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024’te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, anlaşmanın, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü ve Asya-Pasifik bölgesinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştı.

Kuzey Kore’den Rusya’ya İnşaat Desteği

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da son açıklamasında, Kuzey Kore’nin yeniden inşa çalışmalarına destek vermek amacıyla Rusya’nın Kursk bölgesine 1000 kişilik istihkam birliği ve 5000 kişilik inşaat birliği göndereceğini duyurdu.