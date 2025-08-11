Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un açıklamaları, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konusunda görüşmeler yapacağına dair umutları körükledi. Bu gelişme, küresel borsalarda olumlu bir hava yarattı ve birçok endeks değer kazandı.

Fed ve Enflasyon Verisi Odağı

ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verisi, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Bu verinin, ABD ekonomisinin genel durumu ve Fed’in gelecekteki faiz kararları hakkında ipuçları vermesi bekleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığı hala güçlü bir beklenti olarak öne çıkıyor. Bu durum, risk iştahını destekleyerek küresel piyasalarda iyimser bir hava yaratıyor.

Altın ve Tarife Haberleri: Belirsizlikler ve Açıklık Beklentisi

ABD'nin külçe altına yönelik tarifeleri, küresel kıymetli maden piyasasında belirsizlikleri artırıyor. Beyaz Saray, bu konuda yanlış bilgilendirmelere karşı açıklık getirecek bir başkanlık kararnamesi yayınlamayı planlıyor. Bu kararın altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu.

Apple Yatırımları ve Hisse Performansı

Apple, ABD'ye yapacağı 100 milyar dolarlık yatırım planını duyurarak, şirketin hisselerinde %4,2’lik bir yükselişe sebep oldu. Bu yatırım, Apple’ın ABD'deki ekonomik etkisini artıracak gibi görünüyor. Diğer yandan, Pinterest ve Intel gibi şirketlerin bilançoları, yatırımcılar üzerinde karışık etkiler yarattı. Pinterest, beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek karı ile hisselerinde %10,3 düşüş yaşarken, Intel CEO'sunun istifa çağrısı ardından şirket hisseleri toparlandı.

Petrol ve Dolar Endeksi: Küresel Etkiler

Brent petrol fiyatları, jeopolitik gelişmelerle birlikte %0,1 yükseldi ve varil başına 65,9 dolara çıkarken, dolar endeksi %0,1 azalarak 98,1 seviyelerinde işlem görüyor. Altın ise jeopolitik risklerin azalmasıyla %0,6 düşerek 3.376 dolara geriledi.

Asya ve Avrupa Piyasalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında genel olarak pozitif bir hava hakimken, Güney Kore hariç çoğu endeks değer kazandı. Çin'deki ÜFE verisi, deflasyon endişelerini artırarak, Asya piyasalarında dikkatle izleniyor. Avrupa borsalarında ise ABD-Rusya görüşmelerine dair haber akışı, özellikle savunma sektöründeki şirketlerin hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.

Borsa İstanbul: Yükselişle Kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Cuma günü %0,15 artarak 10.972,63 puandan kapanırken, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksi de %0,16 yükseldi. Dolar/TL, Cuma günü %0,11 artışla 40,6528'den kapanmışken, bugün %0,2'lik bir artışla 40,7340 seviyelerinden işlem görüyor.

Güncel Takip Edilecek Veriler

Bugün Türkiye’de sanayi üretimi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise veri gündemi sakin. BIST 100 endeksi için teknik olarak 11.100-11.200 seviyeleri direnç, 10.900-10.800 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu hafta ABD enflasyon verisi ve küresel ticaretle ilgili gelişmeler yatırımcılar için önemli bir yol gösterici olacak gibi görünüyor.