Avrupa piyasaları yeni haftaya hafif satıcılı bir başlangıç yaparken, yatırımcıların gözü hem makroekonomik verilerde hem de merkez bankalarının para politikası adımlarında olacak. Ancak İngiltere’de resmi tatil nedeniyle Londra Borsası bugün işlem görmeyecek.

Cuma günü Avrupa borsaları genel olarak pozitif bir seyir izlemişti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,29, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69 oranında yükseliş kaydetti. Analistler, yeni haftada Londra Borsası’nın kapalı olmasının işlem hacimlerini sınırlayabileceğini ancak Avrupa geneli için ECB’nin faiz indirim beklentilerinin ön planda kalmaya devam edeceğini belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi’nde enflasyonun keskin bir şekilde yavaşladığına ve bunun istihdam açısından düşük maliyetle gerçekleştiğine dikkat çekmesi, piyasalarda faiz indirim beklentilerini artırmıştı. Para piyasalarında Ekim ayında ECB’nin 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali yüksek görülüyor.

Öte yandan Avrupa piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da yaptığı güvercin tonlu açıklamaları da yakından takip ediyor. Powell’ın faiz indirimine kapı aralayan mesajları, küresel risk iştahını artırırken, Avrupa borsalarına da pozitif yansımıştı.

Analistler, bu hafta Almanya’da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi ve diğer bölgesel ekonomik göstergelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını ifade ediyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler, Avrupa piyasaları üzerinde jeopolitik risk unsuru olarak önemini koruyor.

Yeni haftada İngiltere’de Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olsa da, Avrupa’nın diğer büyük endekslerinde volatilitenin merkez bankası mesajları ve açıklanacak ekonomik verilerle şekillenmesi bekleniyor.