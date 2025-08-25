Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yatırımcılar, yalnızca arsa sahibi olmakla yetinmeyip kısa vadede konut sahibi olmayı sağlayacak modelleri tercih etmeye başladı.

Bu talebi hayata geçirdiği 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile karşılamayı hedefleyen Fuzul Topraktan, sistemle arsa yatırımcılarının ev yatırımcısına dönüşmesine imkan sağlıyor.

Fuzul Topraktan'ın planlı ödeme ve aşamalı teslim imkanı sağladığı projelerinde inşaata katılım oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Yakın zamanda 'Başakşehir1' ve 'Ispartakule1' projelerinde inşaat çalışmalarına başlayan şirket, daire sahipleriyle daire belirleme buluşmalarında bir araya geldi.

Başakşehir1 projesi 79 daire ve 9 dükkandan oluşurken, inşaat 24 ay içinde tamamlanacak. Ispartakule1, 312 daire ve 3 dükkan olarak tasarlanırken, projede daire sahiplerinin 36 ay içinde evlerini teslim alması hedefleniyor.

- 'Yatırımcılarımız şimdiden yüzde 110'un üzerinde değer artışı elde etmiş durumda'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, Türkiye'de konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu ve yatırımcıların güvenli yatırım arayışında olduğunu belirtti.

Son birkaç yıldır Türkiye'de toprak yatırımının, konuta erişimin ilk adımı haline geldiğine değinen Özkan, 'Geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu dönüşümü daha net olarak gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Ispartakule1 ve Başakşehir1 projelerinde gerçekleştirdiğimiz daire belirleme buluşmalarında bu dönüşümü birebir görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.' ifadelerini kullandı.

Özkan, yatırımcılarına uygun fiyata, iyi lokasyonda konut imarlı arsalara yatırım imkanı sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

'(Yatırımcıların) Önce evinin toprak sahibi olmalarını sağlıyor, ardından kazandıkları maliyet avantajı ve konut inşa süreçleriyle ev sahibi olmalarını mümkün kılıyoruz. Arsa yatırımcısının kısa sürede ev yatırımcısına dönüşmesinin ise sistemimizin en büyük farkı olduğunu da söylemek mümkün. Projelerimizin inşaatına katılımlarda ulaştığımız yüzde 90'lık oran hem yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin hem de geliştirdiğimiz modelin başarısının en somut göstergesi. Öte yandan, arsa yatırımcısı olarak devam eden müşterilerimiz de süreçten ciddi kazançlar sağlıyor.

İnşaatlar tamamlandığında, güncel daire fiyatları üzerinden pay alacak olan yatırımcılarımız şimdiden yüzde 110'un üzerinde değer artışı elde etmiş durumda. Bu tablo, Fuzul Topraktan modeliyle hem konut sahibi olmayı kolaylaştırdığımızı hem de yatırımcıya kazanç sağlayan sürdürülebilir bir sistem sunduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Bu motivasyonla da önümüzdeki dönemde yeni projelerimizle daha fazla kişiyi ev sahibi yapmayı, yatırımcılarımıza değer kazandırmayı ve sektöre yenilik katmayı sürdüreceğiz.'