Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Halk Müziği'nin duayen ismi, bağlama ustası ve yorumcu Mehmet Erenler'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 'Değmen benim gamlı yaslı gönlüme', 'Karpuz kestim yiyen yok', 'Bir çift turna gördüm' gibi eserlerle hafızalara kazınan, müziğimizin özünü ve ruhunu nesilden nesile aktaran Erenler'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Halk Müziğine Damga Vurmuştu

Bağlama ustalığı ve yürekten yorumlarıyla tanınan Mehmet Erenler, Türk Halk Müziği repertuarında derin izler bıraktı. Özellikle "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme", "Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Bir Çift Turna Gördüm" gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmada önemli bir köprü oldu.

Sanat Dünyası Yasta

Mehmet Erenler’in vefat haberi sonrası sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Sanatçının ardında bıraktığı güçlü halk müziği mirası, onu tanıyan herkesin hafızasında yaşamaya devam edecek.