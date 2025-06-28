Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerine yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, stabil kripto paralar (değeri başka bir varlığa ya da resmi para birimine sabitlenmiş kripto varlıklar) için çekim işlemlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildi. Ancak, “seyahat kuralı” kapsamında müşteriden ilave bilgiler alınması durumunda bu limitler iki katına kadar uygulanabilecek.

Kripto Para Platformlarına Yeni Yükümlülükler

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), artık müşterilerinden daha sık kimlik bilgisi güncellemesi yapacak ve işlem ilişkileriyle ilgili daha fazla veri toplayacak. Bu çerçevede, işleme konu fonların ve malvarlığının kaynağı hakkında da bilgi edinilmesi gerekecek.

Platformlar, kripto para çekim işlemlerini, varlığın alınması, takası ya da yatırılmasından en az 48 saat sonragerçekleştirebilecek. Bu süre, ilk defa yapılacak çekim işlemleri için en az 72 saat olacak.

Açıklama Zorunluluğu ve İstisnalar

Tüm kripto varlık transferlerinde müşteriden en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Ancak, likidite sağlama, piyasa yapıcılığı veya arbitraj amacıyla yapılan işlemler için, her müşteri özelinde yönetim kurulu onayı alınması şartıyla günlük ve aylık limitler ile bekleme süresi uygulanmayabilecek.

Saklama kuruluşlarının kullanıcı adına gerçekleştirdiği işlemler genel sınırlamalara tabi olacakken, platformlar ile saklama kuruluşları arasında sermaye piyasası mevzuatına dayalı transferlerde bu kısıtlamalar geçerli olmayacak.

Uyumsuz Platformlara Yaptırımlar Yolda

Yükümlülüklere uymayan platformlara, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlar uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin yurt dışına hızla aktarılmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Şimşek ayrıca, yeni düzenlemelere uymayan kripto para platformları hakkında idari yaptırımların yanı sıra lisans iptaligibi hukuki ve mali tedbirlerin de devreye alınacağını vurguladı.