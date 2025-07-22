İngiliz Kraliyet Ailesi’ni yasa boğan bir gelişme yaşandı. Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni olan Rosie Roche, evinde ölü bulundu. 33 yaşındaki Roche’un ölümünün ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

İlk belirlemelere göre ölümün intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürerken, aileden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kraliyet çevresine yakınlığıyla tanınan Roche’un hayatını kaybetmesi İngiltere kamuoyunda da büyük üzüntüyle karşılandı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağını bildirdi. Fosil Dünya keşfedildi! İçeriği Görüntüle