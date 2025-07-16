Yeni çıkarılan Maden Yasası, ülkenin dört bir yanındaki köylülerden büyük tepki gördü. Yasanın doğal yaşam alanlarını, ormanları ve tarım arazilerini maden şirketlerine açacağı endişesiyle harekete geçen köylüler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araya gelerek süresiz açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Bu yasa çekilene kadar açlık grevindeyiz. Bizi göz göre göre öldüreceksiniz, kendiniz bilirsiniz. Biz bu topraklar için ‘ölmek var, dönmek yok’ demiştik. Dönmüyoruz… Dönmüyoruz." ifadeleri kullanıldı

Maden yasasına tepki gösteren köylüler, maden projelerinin sadece doğayı değil, geçim kaynaklarını, su kaynaklarını ve kültürel miraslarını da tehdit ettiğini belirterek, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Açlık grevinin, yasa geri çekilene kadar devam edeceği bildirildi.