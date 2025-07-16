Yavaş’tan Hukuk Vurgusu: “4483 Sayılı Kanun Yok Sayılıyor”

Mansur Yavaş, belediye başkanlarının soruşturulmasında 4483 sayılı kanunun devre dışı bırakıldığını, yalnızca bir kişinin ifadesiyle doğrudan savcılık ve tutuklama süreci başlatıldığını vurguladı.

“Bir iddia eden var, bir de doğru olmadığını söyleyen var. Kimin haklı olduğunu araştırmadan tutukluyorsunuz. Belediye başkanlarımızın çoğu adliye yüzü görmemiş insanlar. Masumiyet karinesi göz ardı edilemez.”

“Muhittin Başkanın Sağlığı Endişe Verici”

Ziyaret sırasında Böcek’in sağlık durumunun endişe verici olduğunu ifade eden Yavaş, Covid sürecinden kalan ciddi komplikasyonların bulunduğunu hatırlattı:

“108 gün yoğun bakımda kaldı, ikinci hayatını yaşıyor. Kalp, şeker ve başka kronik rahatsızlıkları var. Böyle birinin cezaevinde değil, ev hapsinde ya da sağlık koşullarına uygun bir ortamda olması gerekir. İnsanların kendini savunabileceği bir düzen kurulmalı.”

“Tutuklu Tutmayı İzah Edemezsiniz”

Yavaş, açıklamalarında tutukluluğun ceza değil, istisnai bir önlem olduğunu hatırlattı:

“Tutukluluk sabıkalı, kaçma riski olan, suçu alışkanlık haline getirmiş kişiler içindir. Ama seçilmiş belediye başkanları birer birer tutuklanıyor. Bu siyasi bir süreçtir. AK Parti’li belediyeler hiç mi soruşturmalık işlem yapmadı? Neden sadece CHP’li belediyeler hedef alınıyor?”

“Geçmişte de Hukuksuzluklar Yaşandı, Sonunda Hepsi Beraat Etti”

Yavaş, Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatarak hukuksuzluklara dikkat çekti:

“2015’te benzer süreçler yaşandı. İnsanlar hapiste hayatını kaybetti. Hepsi beraat etti. O günlerde yapılan yanlışlar tekrar edilmemeli. Yargıya güvenin yerle bir olduğu bir dönemdeyiz. Bu tür tutuklamalar sadece halkta adaletsizlik duygusunu artırıyor.”

“Seçmen İradesi Yok Sayılamaz”

Mansur Yavaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Seçmen iradesiyle göreve gelen belediye başkanları, siyasi hesaplarla tutuklanmamalı. Böcek’in ailesine ve seçmenlerine bu tutukluluğu anlatamazsınız. Tahliye edilmeli ve adil bir şekilde yargılanmalıdır. Beraat edeceklerinden hiç şüphem yok.”

Ziyaretin Ardından Ne Oldu?

Ziyaretin ardından Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret ederek Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Muhittin Böcek’in ailesiyle görüştü. Muhittin Böcek dışında başka bir tutukluyu ziyaret etmediğini belirtti.