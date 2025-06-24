Kırıkkale'de Deniz Şen (46), araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki araç yıkama köpük tankı, basınç nedeniyle patladı. Bu sırada bahçede bulunan ve başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, yaralandı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Deniz Şen'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, hastaneye giderek personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.