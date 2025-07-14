Ankara'da köpeğin ısırması sonucu yaralanan yavru kaplumbağa Kivi, klinikte tedavi altına alındı.

Gölbaşı ilçesinde Nalan Özsoy, köpeğinin, iş yerinin bahçesinde bulduğu yavru kaplumbağayı ısırdığını fark etti. Özsoy, kabuğunda kırıklar oluşan kaplumbağayı veteriner kliniğine götürdü. Kabuğunda kırıkların yanı sıra çatlaklar da oluşan kaplumbağa tedavi altına alındı. ‘Kivi’ ismi verilen kaplumbağa medikal tedavi, manuel egzersiz, lazer akupunktur tedavi hayata tutundu.

'DOĞAYA BIRAKACAĞIZ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, kaplumbağanın yaşının bilinmediğini fakat bebek bir kaplumbağa olduğunu belirtti. Denli, "Kivi’yi bize bir hasta sahibimiz getirdi. Hanımefendinin küçük bir köpeği var. Küçük köpek, sahibine bahçede bulduğu kaplumbağayı götürmek isterken maalesef dişlerini kabuğuna geçirmiş. Kaplumbağamızın kabuğunda çatlaklar ve kırıklar var. Aynı zamanda enfeksiyon oluşmuş. Kliniğe geldiğinde basıya bağlı olarak da arka ayaklarını hiç kullanamıyordu. Darbeye bağlı olarak kanaması da vardı. Ağzından ve burnundan ciddi şekilde kanama geliyordu. Hayati riski vardı; fakat hayata tutunmayı başardı. Gerçekleştirilen tedaviler sonucunda şu an ayaklarını ufak ufak kullanıyor. Fakat bazen uzatıyor ve geri çekemiyor. Özellikle sağ bacağı biraz daha geriden gidiyor. Kivi’nin şu an hem yaralarını tedavi ediyoruz hem de hayatta kalmasını sağlıyoruz. Kivi, bu esnada büyüme sürecini tamamlıyor. Gerçekleştirdiğimiz fizik tedaviler ile yavaş yavaş yürümesini sağlıyoruz. Fizik tedaviler sonrasında kabuğu onarılacak. Sonra da tedavisi tamamlanınca doğaya bırakacağız" dedi.