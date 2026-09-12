Polis ekipleri, bir vatandaşı telefonla arayıp kendilerini polis ve Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşın merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak'taki evinden yüklü miktarda ziynet eşyası ve nakit parayı elden alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ziynet eşyaları ve nakit parayı aldıktan sonra iki farklı ticari araç değiştirip İstanbul istikametine gittikleri belirlenen şüpheliler, Bolu'da Anadolu Otoyolunda yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde gereçkeltirilen aramada şikayetçi vatandaşın elden teslim ettiği, 45 Ata altını, 5'li Reşat altını, 560 gramlık 8 bilezik, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, altın zincir ve bileklik, inci kolye ve bileklik, yüzükler ile 14 bin lira nakit para ele geçirildi.

A.K. ve D.Y.G. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.