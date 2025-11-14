İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de Derince Limanı'nda dün yapılan operasyonda 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların ardından Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derince Limanı'nda operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildi. Bakan Yerlikaka, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.