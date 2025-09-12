Kızılcahamam Belediyesi, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme, bakım ve onarım, sulama ve budama gibi işlemleri gerçekleştirerek ilçeye estetik ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

Belediye, gece gündüz yürütülen bu özverili çalışmalarla Kızılcahamam’ın dört bir yanını yeşile hayat veriyor.

Muhabir: Haber Merkezi