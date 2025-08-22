Kızılcahamam Belediyesi tarafından 22 Ağustos’ta ilçede sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

Program, saat 15.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki TOGG sergisi ile başlayacak. Saat 18.00’de belediye önünden hareket edecek sünnet konvoyu yapılacak.

Şölenin devamında saat 19.00’da Kızılcahamam Millet Bahçesi Amfitiyatro’da sünnet şöleni düzenlenecek.

Etkinlikte seymen ekibi, bando gösterileri ve çeşitli sahne performansları yer alacak.

Günün finalinde ise Kızılcahamamlı Ahmet & Onat Görkem Gökmen konseri ile şölen sona erecek.

