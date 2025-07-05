Eskişehir’de terör örgütü üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan bir şüphelinin yakalanması, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla gerçekleşti. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak adli süreci başlatıldı.

Kırmızı Bültenle Aranan Terör Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla yürütülen geniş çaplı bir çalışmanın sonucunda, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı yakalamayı başardı.

Huzur ve Güven İçin Ekiplerin Titiz Çalışması

Jandarma ekipleri, Eskişehir’de suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik özel bir operasyon başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, terör örgütüyle bağlantısı bulunan ve hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen Operasyonla Yakalandı

Yabancı uyruklu O.L.S.M.A, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Eskişehir'de yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adli Süreç Başladı

Eskişehir’deki bu operasyon, ildeki güvenlik ve huzurun korunması adına önemli bir adım oldu. Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, şehirdeki suç oranlarının düşürülmesinde de etkili olacak.