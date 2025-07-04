İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, merkez Yuva Mahallesi'nde A.Ş. (46) ve H.Ş'ye (21) ait evin bahçesinde arama yaptı.

Bahçede 1053 kök kenevir bitkisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, Keskin ilçesinde H.S. (58), S.Y. (45) ve R.S'ye (20) ait evlerin bahçesinde yaptığı aramada ise 200 gram kubar esrar, 26 kök kenevir ve 1 hassas terazi buldu.

İki operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.