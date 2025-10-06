Öztürk, yazılı açıklamasında, kökleri yüzyıllara uzanan Ahilik kültürünü yaşatmak ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak için kutlamaları da sürdüreceklerini dile getirdi.

Güçlü destekle Ahilik kültürünün halen canlı ve diri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

'Resmi törene katılan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Kırşehirli esnafa yönelik 100 milyon liralık finansal destek paketini duyurdu. Finansal destek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank üzerinden kullanılmaya başlandı. Esnafımız düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanına kavuştu. Ayrıca uzun yıllardır gerçekleştirilmesini istediğimiz 'Esnaf Sarayı'mızın projesi ile ilgili de tam destek veren bakanımız, en kısa zamanda gerekli tahsis işlemlerinin yapılması talimatını verdi. Kendisine bu iki güzel müjde ve törenimize katılımları için çok teşekkür ediyorum.'