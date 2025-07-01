Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmada; üzerinde kene bulunan yaktığı yakıp, bahçeye atan Özcan Taşhan, yangın çıkardığı gerekçesi ile tutuklandı.

Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi mevkisi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, önceki gün saat 21.00 sularında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber etti.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü.

120 DÖNÜM ALAN YANDI

Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve ormanda hasar meydana geldi.

Diğer yandan jandarma, yangının çıkış nedenini tespit etmek için bir çalışma başlattı. Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Özcan Taşhan'ın yangına neden olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Taşhan ifadesinde, üzerinde kene gördüğü yastığı yakıp, bahçeye attığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.