Balıkesir'de ilginç bir olay kamuoyunun gündemine oturdu. Sahipleriyle birlikte denize giren 10 kaz, çevredeki vatandaşların şikâyeti üzerine CİMER'e bildirildi. Şikayet sonrası kazlar, "denize girdikleri" gerekçesiyle kümese kapatıldı. Olayın ardından kümese kapatılan kazlardan 8’i, sıcak hava ve strese bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kazlara adli kontrol şartıyla serbestlik!

Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası hayatta kalan 2 kaz, "denize girmeme ve sokağa çıkmama" şartıyla serbest bırakıldı. Kazların adeta adli kontrol şartıyla serbest kalması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyadan tepkiler!

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar tepkilerini ironik paylaşımlarla dile getirdi. Bazı kullanıcılar: “Artık ülkede kazlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.” “Burası köklü bir hukuk devleti!” “Kazlara bile özgürlük yok, sıra kime gelecek?” gibi ifadelerle durumu eleştirdi.

Kazların Sahibinden açıklama; "Kazların sahibi, denizin hayvanlara iyi geldiğini ve hiçbir kimseye zarar vermediklerini belirterek, “Kazlar sadece bizimle birlikte yüzüyordu. CİMER'e şikayet edildik. Sonra gelip kazları kümese kapattılar. 8'i sıcaktan ve stresten öldü. Şimdi kalanlara ‘denize girmeyin’ şartı kondu. Ne yapacağımızı şaşırdık,” dedi.