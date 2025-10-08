Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik, ticari ve teknolojik ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Türkiye–Kazakistan Yatırımcılar Buluşması”, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin medya sponsoru ise Sanayi Haber Ajansı olacak.

İki ülke arasındaki yatırım, ticaret, teknoloji ve sanayi iş birliği altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı, 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00–12.00 arasında Teknopark Ankara Toplantı Salonu’nda yapılacak. Etkinlik, Türkiye’nin sanayi gücü ile Kazakistan’ın yatırım potansiyelini bir araya getirerek yeni iş fırsatlarının önünü açmayı hedefliyor.

BÜYÜKELÇİ SAPİYEV VE KAZAKİSTAN HEYETİ ANKARA’DA İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Toplantıya, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev başkanlık edecek. Büyükelçi Sapiyev’e;

Ayan Kolbay – Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı

Darkhan Beisenbay – Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı

Mansiya Bytymbayeva – Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi

Erbol Sadyr – Abay Bölgesi Vali Yardımcısı

Aybek Rakhimbekov – Abay Bölgesi Valiliği Girişimcilik ve Endüstriyel-İnovatif Kalkınma Dairesi Başkanı

Aspandiyar Seisebayev – Jambıl Bölgesi Valiliği Girişimcilik ve Endüstriyel-İnovatif Kalkınma Dairesi Başkanı

Alişer Sıranşı – Jambıl Bölgesi Valiliği Girişimcilik ve Endüstriyel-İnovatif Kalkınma Dairesi Baş Uzmanı

Nurbol Kayranov – Zhambyl Invest Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nurjigit Myrzahmetov – Türkistan Bölgesi Valiliği Girişimcilik ve Endüstriyel-İnovatif Kalkınma Dairesi Başkanı

Pikir Sansızbayev – Mangıstau Bölgesi Valiliği Girişimcilik ve Endüstriyel-İnovatif Kalkınma Dairesi Başkanı

Marat Abdulov – “Kaspiy” Sosyal Girişimcilik Şirketi Başkan Yardımcısı eşlik edecek.

Kazakistan heyeti, Türkiye’deki sanayi bölgeleri, teknoparklar ve girişimcilik merkezleriyle kurulabilecek iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. Toplantıda ayrıca, Kazakistan’daki yatırım fırsatları, üretim teşvikleri ve sanayi altyapısı hakkında detaylı sunumlar yapılacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ BİR SANAYİ VE YATIRIM KÖPRÜSÜ

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda diplomatik temasların ötesine geçerek sanayi, enerji, teknoloji ve girişimcilik alanlarında yeni bir ivme kazanıyor. Bu kapsamda düzenlenen Yatırımcılar Buluşması, iki ülkenin üretim kapasitelerini birleştirerek ortak Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve yatırım iş birlikleri için yeni bir zemin oluşturacak.

Toplantıda, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ile Kazakistan’ın stratejik konumu ve doğal kaynak zenginliği arasında kurulabilecek ortaklıklar, Orta Asya ile Anadolu arasında uzun vadeli bir ekonomik köprü oluşturulması vizyonu çerçevesinde değerlendirilecek.

İŞ DÜNYASINA AÇIK DAVET

Etkinlik, iki ülke arasında yatırım, ticaret ve sanayi alanında yeni iş birlikleri geliştirmek isteyen tüm iş insanları, sanayiciler, girişimciler ve yatırımcılara açık olacak. Katılımcılar, Kazakistan heyetiyle doğrudan görüşme imkânı bularak potansiyel ortaklık ve yatırım fırsatlarını bulabilecek.