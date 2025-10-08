SÜMER TAŞKIRAN

“Harekete Geç” mottosuyla düzenlenen 3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu, 35 ülkeden 4.000’e yakın koşucuyu Başkent sokaklarında buluşturdu. Sporun, kültürün ve dayanışmanın iç içe geçtiği organizasyon, Ankara’nın dünya maratonları ligindeki yerini güçlendirdi.

ANKARA, SPORUN VE DAYANIŞMANIN MERKEZİ OLDU

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Runkara Yarı Maratonu, Altındağ Başkent Millet Bahçesi’nden verilen startla adeta bir şehir şölenine dönüştü.

35 ülkeden 4.000’e yakın koşucu, 21K, 10K ve 5K kategorilerinde ter dökerken; Başkentliler caddeleri doldurarak sporculara alkışlarıyla destek verdi.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) takviminde yer alan organizasyon, yalnızca bir yarış değil; Ankara’nın enerjisini, tarihini ve dayanışma ruhunu dünyaya anlatan bir şehir festivali oldu.

“HAREKETE GEÇ” DİYENLER BAŞKENT SOKAKLARINDAYDI

Cumhuriyetin mirasına ithaf edilen Runkara, bu yıl “Harekete Geç” mottosuyla düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yarışta sporcular, Ankara’nın tarihi Ulus bölgesinden modern Atatürk Bulvarı’na uzanan rotada hem ter döktü hem şehri yeniden keşfetti.

Kent halkının ilgisiyle renklenen etkinlikte, çocuklardan yaşlılara kadar binlerce kişi koşuculara moral verdi.

VALİ ŞAHİN: RUNKARA, ANKARA’YI DÜNYAYA TANITIYOR

Yarışın startını Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas birlikte verdi.

Vali Şahin törende yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine vurgu yaptı: “Bu sadece Ankara’ya ait bir etkinlik değil; ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan bir organizasyon. Runkara’nın çok kısa sürede dünya çapında bir marka olacağına inanıyorum. Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılı kutlamalarına anlamlı bir katkı sağlıyoruz.” Vali Şahin ayrıca, spora ve kültürel buluşmalara verilen desteğin, kentin marka değerini yükselteceğini belirtti.

SPOR, KÜLTÜR VE TOPLUMSAL DUYARLILIK AYNI PARKURDA BULUŞTU

Bu yılki Runkara sadece bir spor etkinliği değil; toplumsal farkındalık sahnesi oldu. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), “Harekete Geç” sloganıyla 5K etabında yer aldı. Aileler ve gönüllüler, serebral palsili bireylerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek için koştu.

Ayrıca AKUT gönüllüleri, geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de kaybettikleri ekip arkadaşlarını “Unutmadık” pankartıyla andı. Parkur, dayanışmanın ve insan hikâyelerinin birleştiği bir sahneye dönüştü.

REKORLAR VE DERECELER: KENYA VE ETİYOPYA ZİRVEDE

21K genel klasmanında kadınlarda Etiyopyalı Hirut Jemberu Girma (01:17:25), erkeklerde ise Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop (01:07:46) birinciliği elde etti. Türk atlet Hüseyin Can, erkekler 21K’da üçüncü olarak kürsüye çıktı.

10K kadınlar klasmanında Derya Kunur (00:33:24), erkeklerde Enbiya Yazıcı (00:30:18) birinciliği göğüsledi.

5K etabında ise genç yetenekler dikkat çekti; Furkan Değer ve Gonca Bozdağ parkuru en hızlı tamamlayan isimler oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri ve organizasyon yetkilileri tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende takdim edildi.

“HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYORSA, ORGANİZASYON BAŞARILMIŞTIR”

Runkara Yarış Direktörü Can Korkmazoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Katılımcıların memnuniyeti bizim için en büyük başarı göstergesi. Herkesin yüzü gülüyorsa, bu organizasyon amacına ulaşmıştır.”

HALİL İBRAHİM YILMAZ: BİR MARATON SADECE KOŞULMAZ, ŞEHRİ KOŞTURUR

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, maraton öncesi Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada Runkara’nın sadece sportif değil, ekonomik ve sosyokültürel bir atılım olduğuna dikkat çekerek, “Ankara tarihinde ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir maraton düzenleniyor. Bu etkinlik, kentin tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Bir maraton sadece koşulmaz; şehri de koşturur, ekonomiyi canlandırır, turisti getirir" ifadelerine yer verdi.

Ankara’nın spor kenti kimliğini yeniden kazanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu kent olimpiyat geçmişine sahip. 2 milyon genç nüfusumuz var. Sporla, açık alan etkinlikleriyle yeniden nefes almalı. Açık alanda koşan şehirlerde suç azalır, umut çoğalır. Ankara’yı tekrar kendi ruhuyla buluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİN 102. YILINA YAKIŞAN ŞEHİR ŞÖLENİ

Saat 08.00’de başlayan yarışlar öğle saatlerine kadar sürdü. Güneşin altında ter döken binlerce sporcu, koşunun sonunda birbirini alkışladı. Başkent Millet Bahçesi’nde kurulan festival alanında müzik, dans ve kültür etkinlikleriyle gün boyu şenlik havası devam etti. Runkara, bu yıl bir kez daha gösterdi ki: Ankara sadece siyasetin değil, spora, kültüre ve dayanışmaya hayat veren bir başkent.