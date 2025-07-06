İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 'Böyle daha mı hızlı gidiyor', 'Drift atan araç kazaya sebep oluyordu' ve 'Araç ters şeritten ilerliyor' konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, seyir halindeki 2 motosikletten birinin sürücüsünün diğer motosikleti ayağı ile itmeye çalıştığı olaya ilişkin tespit ettiği sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin 822 lira ceza uyguladı.

Drift atan 2 otomobil sürücüsüne ise 92 bin 784 lira ceza kesen ekipler, araçları trafikten men etti.

Ekipler, ters yönden ilerleyen aracın sürücüsüne de 9 bin 257 lira cezai işlem uyguladı.