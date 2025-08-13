Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal, pazar yeri ve marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde görev yapan zabıta ekipleri, hal içerisinde genel düzeni sağlayıp hale kayıt dışı ürün girişine izin vermezken, market, manav ve pazar yerlerinde de künye sistemi üzerinden denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren zabıta komiseri Ertuğrul Deniz, görevlerinin hal içerisinde genel düzeni sağlayarak hal içerisine bildirimsiz, kayıt dışı ürün girişinin takip ve kontrolünü yapmak olduğunu belirtti.

Kayıt dışı ürünün tespiti durumunda 5957 Sayılı Hal Kanunu'nun ilgili yönetmelik ve maddesine istinaden ceza tutanağı düzenlediklerini anlatan Deniz, 'Ayrıca marketlerde künye kontrolünde ürünün cinsi, geçmişi ile alakalı bilgiler edinmekteyiz. Ürünün nerede, hangi tarih aralığında üretildiğiyle alakalı bilgi sahibi olmaktayız. İl genelinde buna yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.