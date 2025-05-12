Kaspersky, 15 Mayıs Uluslararası Aileler Günü öncesinde yaptığı analizle, siber suçluların popüler aile markalarını hedef alarak, aileleri ve çocukları istismar etmeye yönelik saldırılarda önemli bir artış gözlemledi. Kaspersky'nin araştırmasına göre, bu tür saldırıların sayısı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar %38 oranında artarak 432 binin üzerinde girişime ulaştı.

Analizde, LEGO, Disney ve Toca Boca gibi aileler tarafından güvenilen markaların özellikle hedef alındığı belirtildi. LEGO, 306 bin saldırı girişimi ile en çok istismar edilen marka olurken, Disney 62 bin, Toca Boca ise 45 bin saldırı girişimiyle takip etti. Bu markaların popülerliği ve aileler üzerindeki duygusal etkisi, siber suçluların kullanıcıları zararlı dosyaları indirmeleri için kandırmasına olanak sağlıyor.

Kaspersky'nin bulguları, aileleri hedef alan tehditlerin genellikle görünmeyen ve sinsi bir şekilde yayıldığını da ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaklaşık 400 bin bulaşma girişimi, zararsız gibi görünen ancak kullanıcıları tehlikeli uygulamalara yönlendiren indiricilerle ilişkilendirildi. Ayrıca, 7 bin 800'den fazla vakada, Truva atları gibi kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verileri çalabilme, etkinlikleri izleyebilme veya uzaktan erişim izni verebilme kapasitesine sahip bulundu.

Kaspersky'nin analizine göre, reklam yazılımları da önemli bir tehdit oluşturuyor. 6 bin 400'den fazla saldırı girişimi, cihazları yavaşlatan ve kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösteren uygulamalarla gerçekleştirildi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Kuskov, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Siber suçlular, çocukların güvenebileceği ve sevdiği içeriklerden duygusal olarak faydalanıyor. Popüler markaları ya da içerik üreticilerini taklit ederek kullanıcıları kandırmak için aşina oldukları bir ortam yaratıyorlar. Ebeveynlerin çocuklarına bu tür tuzakları nasıl tanıyacaklarını öğretmesi çok önemli" şeklinde uyarıda bulundu.