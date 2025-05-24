Fırtına özellikle Başkaya köyü çevresinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını yerinden sökerek maddi hasara yol açtı. Köy sakinleri, fırtınanın etkisiyle savrulan çatı parçalarını kayıt altına aldı. Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kars’ta Dolu ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Kars ve çevresinde etkili olan ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyarırken, özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Doğal Afetler Karşısında Erken Uyarı Sistemi Önemli

Uzmanlar, ani gelişen hava olaylarının özellikle kırsal bölgelerde büyük zararlara yol açabileceğini belirtiyor. Kars'ta yaşanan bu son fırtına olayı da doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.